Leszek Miller dziękuje za wsparcie. Wstawił zdjęcie grobu syna

"Dziękuję serdecznie za każdy gest i każde słowo pamięci" - napisał Leszek Miller na Twitterze. Były premier pochował niedawno swojego syna. Leszek Miller junior zmarł w wieku 48 lat.

- I to było najgorsze, co mnie w życiu spotkało. Zastać tak osobę, którą się kocha. To było koło 11-12 w południe. Spałam na dole, bo mieliśmy sprzeczkę, a on był wtedy u góry - mówiła WP narzeczona syna byłego premiera.