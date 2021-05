Leszek Miller czeka, aż PiS się rozliczy. Były premier bezlitośnie punktował

Leszek Miller był gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski. Były premier skomentował założenia Nowego Polskiego Ładu. - Polski Ład jest partyjnym programem wyborczym współfinansowanym z unijnych pieniędzy. PiS liczy na efekt marketingowy więc mniejsza o szczegóły. Moment zgłaszania tego programu jest bardzo dobrze dobrany, jako że całkiem niedawno Sejm przegłosował ratyfikację unijnego programu odbudowy - przekazał gość WP. - Polska ma szanse na olbrzymie pieniądze. Obostrzenia pandemiczne są znoszone, więc to jest dobry moment, żeby wychodzić z takimi programami, które mają wzniecić nadzieję i pokazać, że obóz rządzący jest zjednoczony wokół spraw programowych - wyjaśnił Leszek Miller i dodał, że teraz trzeba czekać na konkretne ustawy. - Żeby to wszystko było wiarygodne i uczciwe to PiS i rząd Morawieckiego powinien rozliczać się z poprzednich programów, a zwłaszcza, z tego ostatniego. Przypomnę, że chodziło o Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Eksperci i specjaliści twierdzą, że ten ostatni program został zrealizowany w 12 proc. - wskazał polityk.

