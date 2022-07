Leki na depresje to placebo? Ogłoszono przełomowe wyniki badań

Efekt placebo

Najnowsze badania pokazują, że leki z grupy SSRI, działają tylko dlatego, że pacjent chce w to wierzyć. Jest to nic innego jak efekt placebo. Trzeba jednak pamiętać o negatywnych efektach ubocznych. Jeśli badania mówią prawdę, placebo idzie w parze z otępieniem emocjonalnym, bezsennością, spadkiem libido i szeregiem innych nieprzyjemnych dolegliwości, które nie muszą mieć miejsca. Naukowcy zwracają także uwagę na problemy z odstawieniem takich antydepresantów. Często jest to proces zbyt trudny dla pacjentów, w konsekwencji czego zażywają leki SSRI przez długie lata, by móc normalnie funkcjonować.