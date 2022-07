Powrót obostrzeń? Konferencja Adama Niedzielskiego [NA ŻYWO]

- Jesteśmy już po spotkaniu z zespołem ds. wakcynacji i Radą ds. COVID-19. W zasadzie wskazania są potwierdzające to, co w ostatnim czasie ogłosiła EMA, czyli że czwarta dawka - tak będę ją nazywał, bo to jest druga dawka dodatkowa - jest przeznaczona dla populacji powyżej 60. roku życia. Ustalamy jeszcze, jakie powinny być odległości między poszczególnymi szczepieniami. Do tej pory mieliśmy rozwiązanie, że to było dedykowane osobom powyżej 80. roku życia, więc ta grupa 60-79 będzie na nowo miała możliwość pobrania tej czwartej dawki - wskazał minister zdrowia.