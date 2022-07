Niemcy: Brakuje ważnych lekarstw - również dla dzieci

Ze swoją marką leków Ratiopharm Teva jest ostatnim głównym dostawcą zawiesiny z paracetamolem w Niemczech. Dwanaście lat temu było jeszcze jedenastu innych dostawców. Po tym, jak w maju inny producent wstrzymał produkcję, Teva musi pokryć 90 procent zapotrzebowania. To, że nie jest to możliwe, było do przewidzenia. Ratiopharm to producent, który odwołał zamówienia na zimowe zapasy. Uzasadnił to "niespodziewanym i znacznie zwiększonym popytem na rynku oraz "nasilającymi się opóźnieniami w dostawach od producentów składników aktywnych".