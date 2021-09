Lekarze z ochroną? Ekspert Rady Medycznej odpowiada

Coraz więcej medyków i rządowych ekspertów spotyka się z hejtem w związku z edukacją, jaką szerzą na temat pandemii koronawirusa. Niektórzy z nich poprosili nawet o ochronę. Posłowie Konfederacji postulują natomiast odwołanie prof. Andrzeja Horbana ze stanowiska doradcy premiera ds. COVID-19. - Serdecznie bym chciał pozdrowić tych ludzi. Zapewnić, że jeżeli zachorują, to zawsze ich z przyjemnością poleczymy na oddziale, mam nadzieję, że skutecznie - powiedział prof. Horban w programie "Newsroom" WP pytany o to, co chciałby powiedzieć ludziom, którzy nawołują do nienawiści wobec lekarzy. - Szczęśliwie nie posłowie Konfederacji decydują, kto jest doradcą pana premiera, tylko pan premier - stwierdził gość WP.