Lekarze odpowiadają na słowa Sasina: "panie ministrze, wystarczy tego"

Jacek Sasin próbuje poprzeć swoją tezę kolejnymi argumentami. Polityk wskazywał na dane z województwa opolskie, "gdzie ok. 95 proc. lekarzy nie stawia się na wezwanie wojewody". Jak podał PAP, wojewoda od marca 2020 r. wydał 179 decyzji, z czego do pracy skutecznie skierowano 13 osób, w tym 10 lekarzy. Mieli oni odmawiać podjęcia pracy lub korzystali ze zwolnień lekarskich.

Opolscy lekarze w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" podkreślają, że wojewoda zgłosił się do tych szpitali, w których już brakuje ludzi do pracy. – Codziennie narażamy się na możliwość zakażenia w trakcie pracy na oddziałach niecovidowych, w przychodniach czy lecznicach. Ludzie nie przestali przecież chorować na inne choroby, jest ich tyle samo, ile było wcześniej. A praca stała się jeszcze trudniejsza – mówi jeden z lekarzy z Opola.

Burza po słowach Jacka Sasina. Michał Dworczyk komentuje

Jacek Sasin o lekarzach. Odpowiadają mu: "wystarczy tego"

To jednak nie koniec. Warszawski OIL odniósł się również do materiału Wiadomości TVP o lekarzach. "W materiale Wiadomości TVP słyszymy o skierowaniach wysłanych do lekarzy pozbawionych prawa wykonywania zawodu - to są informacje ogólnodostępne w Centralnym Rejestrze Lekarzy. Czy to jest staranność i sumienność urzędnicza? To jest kpina z powagi sytuacji, pacjentów i medyków" - dodano.