Jacek Sasin krytykuje lekarzy. "Wiadomości" TVP wpisują się w narracje

- Tym problemem jest chociażby zaangażowanie personelu medycznego, lekarzy. Niestety, występuje taki problem jak brak woli części środowiska lekarskiego - chcę to podkreślić wyraźnie, części. Oczywiście bardzo wielu lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego z wielkim poświęceniem wykonuje swoje obowiązki, ale część tych obowiązków wykonywać nie chce - przekonywał w środę polityk PiS w Pierwszym Programie Polskiego Radia.

Jego wypowiedź natychmiast skrytykowało wielu medyków . Szef Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja zażądał od wicepremiera przeprosin. Do słów Sasina odniósł się też Jerzy Owsiak. Szef WOŚP opublikował wpis na Facebooku, w którym uważa, że lekarze pracują obecnie "ponad miarę".

Jacek Sasin uderza w lekarzy. "Wiadomości" wypuściły specjalny materiał

- Polscy lekarze. Znakomita większość z nich od samego początku epidemii bohatersko walczy z koronawirusem na pierwszej linii frontu. To głównie ich ciężkiej pracy zawdzięczamy dużo mniejszą niż w wielu innych państwach liczbę zakażonych i zmarłych na COVID-19 - mówi na środowym materiale Wąż.

Dalej autor materiału podkreśla, że wielu medyków po wzroście liczby zachorowań na COVID-19 nie stawiło się do pomocy w szpitalach, tak, jak wnioskowali o to wojewodowie do izb lekarskich, które zaprzeczają oskarżeniom. Wąż zaznacza, że w wielu przypadkach nagle lekarze wzięli zwolnienia lekarskie czy po prostu złożyli wypowiedzenia.