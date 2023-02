Lekarze oburzeni. "Żaden szpital w Polsce nie spełni wymogów"

- Do tej pory trzeba było odwiedzić wszystkie oddziały po kolei. Teraz można siedzieć na jednym oddziale cały czas, ale z zaznaczeniem, że na pół roku trzeba pojechać do szpitala powiatowego lub miejskiego. To oznacza zsyłkę rezydentów tam, gdzie nie ma kadr. To nie jest delegowanie studentów, tylko dorosłych ludzi w wieku 30 lat, którzy niekiedy mają już swoje rodziny. Sześć miesięcy wyjazdu do innej miejscowości powinno wiązać się z przydzieleniem miejsca zamieszkania, wypisaniem delegacji - burzy się przedstawiciel NIL.