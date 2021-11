Lekarze, aktywiści i dziennikarze w nocy bez ograniczeń w strefie nadgranicznej? W teorii jest taka szansa

Jeśli tak się stanie, to po wygaśnięciu stanu wyjątkowego do czasu opublikowania rozporządzenia szefa MSWiA wszyscy powinni mieć swobodny dostęp do terenów, które przez 90 dni były objęte zakazem wstępu. Jeżeli konsultacje nie będą prowadzone w środku nocy, to taka sytuacja może trwać do rana. Jeśli zaś rozporządzenie zostanie opublikowane punktualnie o północy, to konsultacje między ministrem a komendantem głównym Straży Granicznej trudno będzie uznać za spełniające wymogi ustawy. W obu przypadkach zachowanie władzy będzie testem na to, jak podchodzi do obowiązującego w Polsce prawa. W tym do tego uchwalanego przez siebie w pośpiechu.