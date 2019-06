Lekarz ze szpitala w Białej Podlaskiej oskarżony o seks z 14-latką. Bronią go szefowie

Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej oskarżyła Macieja T. o współżycie z 14-letnią dziewczynką. Mimo postawionych zarzutów, lekarz nadal pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. - Jest dobrym mężem, troskliwym ojcem - broni go przełożony, znany bialski lekarz i polityk Riad Haidar.

Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej niedawno zakończyła śledztwo w sprawie Macieja T. i postawiła mu zarzuty. Akt oskarżenia został skierowany do sądu - informuje "Tygodnik Podlaski".

- Maciej T. jest oskarżony o to, że w lipcu 2018 r. w krótkich odstępach czasu wielokrotnie kontaktował się z małoletnią (w wieku 14 lat za pośrednictwem portalu internetowego, składał jej propozycje obcowania płciowego i wykonania innych czynności seksualnych, a potem doprowadził do tego - powiedziała tygodnikowi Edyta Winiarek, prokurator rejonowa z Białej Podlaskiej.

Jak dodaje prokurator, mężczyźnie grozi za to od dwóch do dwunastu lat więzienia. Maciej T. nie został aresztowany. Zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Co jeszcze dziwniejsze - lekarz nadal pracuje w bialskim szpitalu.