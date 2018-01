Lekarz wyciął pacjentowi zdrową nerkę. Wniesiono akt oskarżenia

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Aleksandrowi B. Lekarz z wrocławskiego szpitala nie przeprowadził pacjentowi żadnych badań i w trakcie operacji wyciął zdrową nerkę zamiast chorego organu z guzem. Teraz grozi mu 5 lat więzienia.

57-letni pacjent trafił w maju 2015 r. do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu z rozpoznaniem guza nowotworowego na lewej nerce. Ale lekarz, który miał go operować, nie dopełnił swoich obowiązków.