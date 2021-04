Lekarz uderzył w rząd. "Maksymowicz, Grzesiowski, Fijałek"

Dr Tomasz Karauda w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą wyraził szereg obaw o swobodę wypowiedzi lekarzy, którzy nie boją się wyrażać swojej opinii na temat faktycznego stanu pandemii w Polsce. - Ja rozumiem, że rząd musi szukać informacji dobrych, bo rządzą krajem i trzeba przedstawiać informacje z ich strony tak, żeby ludzie im ufali i nie tracili punktów, bo to jest polityka – stwierdza Karauda. - Natomiast bardzo mnie boli to, że ludzie, którzy mają swoje zdanie, mówią je odważnie, wskazują pewne problemy jak np. prof. Maksymowicz, dr Grzesiowski, dr Bartek Fijałek, których ogląda i śledzi wiele tysięcy ludzi, to jeżeli masz w tym kraju inne zdanie i wskazujesz pewne problemy, to możesz oczekiwać, że będziesz z tego tytułu ścigany – martwi się dr Karauda. W dalszej części rozmowy, gość "Newsroom" WP nawiązał również do sytuacji prof. Maksymowicza.

