Lekarz ocenił imprezę TVP. "Dla wariantu Omikron to był sylwester marzeń"

Jacek Kurski, chwaląc się zorganizowanym przez TVP sylwestrem w Zakopanem, nazwał go wielkim sukcesem. Jednak z obrazków ze stolicy polskich Tatr wynika, że niewielu uczestników zabawy pamiętało o zagrożeniu epidemicznym. O ocenę imprezy zapytaliśmy lekarza Bartosza Fiałka. - Widziałem obrazki ludzi bawiących się w ścisku bez żadnych zasad sanitarno-epidemiologicznych, to znaczy bez maseczki niestety - powiedział. Gość programu WP "Newsroom" stwierdził, że przy obecnej sytuacji epidemicznej TVP stworzyło idealne warunki do tego, by koronawirus mógł dalej swobodnie rozprzestrzeniać się w społeczeństwie. - To co działo się właśnie tam w Zakopanem, te bliskie kontakty ludzi bez żadnej ochrony pod postacią maseczek, to są idealne warunki do rozprzestrzeniania się koronawirusa. A już wariant Omikron, no to dla niego to był naprawdę sylwester marzeń - powiedział Fiałek.