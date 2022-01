Lekarz o medykach "odklejonych od rzeczywistości". Negują szczepienia

Dr Michał Sutkowski przekazał w rozmowie z Wirtualną Polską, że nieustannie namawia pacjentów do szczepień przeciwko COVID-19. - Robimy to praktycznie wszyscy poza nielicznymi medykami, którzy są zupełnie odklejeni od rzeczywistości medycznej, akademickiej i negują ponad 200 lat wakcynologii (dziedzina medycyny zajmująca się szczepieniami ochronnymi - red.) - dodał lekarz. - Wszyscy mówimy o tym, że dzięki szczepieniom możemy funkcjonować i przeżyć - dodał gość WP i zaznaczył, że to jeden z najważniejszych elementów walki z koronawirusem. Ekspert podkreślił, że problem polega na tym, iż medycy często przemawiają do osób już przekonanych. - W mojej ocenie tracimy około 20-30 proc. społeczeństwa, która nie kontaktuje się z ochroną zdrowia i nie słucha mediów - dodał dr Sutkowski.