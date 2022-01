Lekarz dobitnie o działaniach rządu. "Jesteśmy ewenementem"

Premierowi w sprawach walki z pandemią nie będzie już doradzała Rada Medyczna złożona z wybitnych ekspertów w dziedzinie medycyny. W skład nowego gremium doradczego, które zstąpi dotychczasową radę wejdą m.in. ekonomiści i socjolodzy. O to jak rząd korzysta z pomocy naukowców rozmawialiśmy z prof. Krzysztofem J. Filipiakiem. - Z przerażeniem wysłuchałem rozmowy z niejakim panem Foglem (…) ze struktur PiS-u, który tłumaczył, że przecież rząd nie będzie słuchał żadnej Rady Medycznej, bo Rada Medyczna to nie jest organ, który ma cokolwiek decydować, że trzeba słuchać innych gremiów - powiedział. - Jednak w pandemii liczy się głos ekspertów, a ten głos zupełnie nie był słuchany - dodał. Stwierdził, że czarę goryczy w Radzie Medycznej przelał brak decyzji o dymisji dla małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, która nazwała szczepienia eksperymentem oraz spotkanie rządu z posłami otwarcie przeciwnym szczepieniom. - W momencie w którym nie słucha się Rady Medycznej a rządzący spotykają się z antyszczepionkowcami, to ja rozumiem kolegów, że trzeba było powiedzieć: my już mamy serdecznie dosyć - stwierdził. Prof. Filipiak zaznaczył również, że nauczony doświadczeniem kolegów nie przyjąłby zaproszenia do nowej Rady Medycznej. Wyraził również zdziwienie, że nie wszyscy zrezygnowali z doradzania rządowi. - Niedobrze, że jakieś cztery osoby zostały. Ja dziwie się tym osobom, które zostały, bo nie można się podpisywać pod tymi zgonami i nie można udzielać swojego nazwiska w tym, co jest tzw. polityką covidową w Polsce, a co kończy się na nieszczepieniu, nieużywaniu paszportów covidowych i olbrzymiej wymieralności Polaków - powiedział.