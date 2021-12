Lekarz apeluje do kobiet w ciąży. "Dlatego to tak szalenie ważne"

Do szpitala w Legnicy trafiły cztery niemowlęta, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. Lekarze ich stan określają jako ciężki. Trzech noworodków znalazło się pod respiratorem - ich matki nie były zaszczepione przeciwko COVID-19. Co na to dr Konstanty Szułdrzyński (Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie)? - Niedobrze, że niemowlęta się znajdują pod respiratorem. To dla tych dzieci ogromne obciążenie. Tych przypadków na szczęście nie ma dużo, ale to, że one się zdarzają, pokazuje, że nikt nie jest bezpieczny, że nieszczepienie się jest grą w rosyjską ruletkę - komentował w programie "Newsroom" WP. - Nie jest tak, jak się ludziom wydaje, że umierają starzy, chorzy, a jak ktoś jest młody i zdrowy to nie ma szansy, żeby umrzeć. Ma. Ona jest oczywiście mniejsza, ale jest. A w momencie, kiedy zachorujemy, wtedy tak naprawdę medycyna już bardzo niewiele może zrobić - podkreślił. Szułdrzyński stwierdził jednoznacznie: "Najlepsze, co możemy dla siebie zrobić, to zaszczepić się". - A kobiety w ciąży chronią za pomocą szczepionki nie tylko życie i zdrowie własne, ale również własnych dzieci. Dzieci po urodzeniu mają jeszcze przeciwciała, które wytworzyły matki i te przeciwciała chronią niemowlę. Dlatego to jest tak szalenie ważne, żeby się szczepić - zaznaczył. - Noworodek jest szczególnie kruchą istotą i narażanie go jest nieracjonalne. Z wyjątkiem bardzo początkowego okresu ciąży, kiedy zarodek jest wyjątkowo wrażliwy na różne uszkodzenia, przez cały pozostały okres można i trzeba się szczepić - zaapelował lekarz.