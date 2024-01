"Legitymacja nieaktywna". Hołownia o statusie Kamińskiego

Mówił również, za wieloma prawnikami, że prezydenckie ułaskawienie wobec nich jest "nieaktywne". - Jak nie ma grzechu, to nie może być rozgrzeszenia. Przecież panowie Wąsik i Kamiński przed prawomocnym wyrokiem nie byli osobami, co do których można odnieść czy są winni, czy niewinni. Byli niewinni do momentu prawomocnego orzeczenia. I teraz oni próbują twierdzić, że prezydent ich ułaskawił - a nawet jeżeli wtedy ich nie ułaskawił - to ułaskawił ich blankietowo na wypadek, gdyby zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu i wtedy to zawieszone w przestrzeni ułaskawienie nagle się uaktywniło - stwierdził marszałek Sejmu.