Trzy województwa z legionellą. Już nie tylko Rzeszów

Legionelloza, powodowana przez bakterię Legionella penumophila, to choroba układu oddechowego. Do zakażenia dochodzi jedynie poprzez wdychanie oparów i rozpylonych cząsteczek skażonej wody zawierającej bakterie. Organizmy rozmnażają się w temperaturze od 20 do 50 stopni Celsjusza. Choroba nie jest zaraźliwa.