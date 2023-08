Legionella nie tylko w Polsce. Ogromny wzrost zakażeń

RKI apeluje do lekarzy pracujących w szpitalach i ambulatoryjnie, by przy każdym zapaleniu płuc przeprowadzali diagnostykę w kierunku wykrycia legionelli, by w razie występowania bakterii, wdrożyć u pacjentów natychmiast odpowiednie leczenie. Do zdiagnozowania zakażenia wykorzystywany jest antygenowy test moczu. RKI zaleca też, jeśli to możliwe, wysłanie próbki z układu oddechowego do odpowiedniego laboratorium konsultacyjnego w celu wytypowania sekwencji.