Legion Wolności Rosji w akcji. Moment ataku na armię Putina pod Biełgorodem

Legion Wolności Rosji i Batalion Syberyjski wkroczyły do przygranicznych obwodów Rosji. Na swoich kanałach na Telegramie obie partyzanckie formacje poinformowały, że w środę wkroczyły do obwodu kurskiego i biełgorodzkiego w celu likwidacji wojskowych celów. Rosyjska administracja tych regionów już nad ranem przekazała swoim obywatelom, by nie opuszczali domów i trzymali się z dala od okien. Jak się okazało, nie były to słowa rzucane na wiatr. Legion Wolność Rosji udostępnił nagranie, na którym widać moment ataku na rosyjskie pozycje pod Biełgorodem. Do uderzenia z zaskoczenia użyto kilku dronów bojowych, które po brzegi wypełnione były materiałami wybuchowymi. Wskutek ataku kompletnemu zniszczeniu uległo kilka pojazdów, w tym BMD i BMP-1, co można zauważyć na nagraniu. "Dzień dobry z granicy rosyjsko-ukraińskiej. (Podobnie) jak wszyscy nasi współobywatele, w Legionie marzymy o Rosji wolnej od dyktatury Putina. (…) Centymetr po centymetrze odbierzemy reżimowi naszą ziemię. (…) Rosjanie będą głosować na kogo chcą, a nie na kogo muszą. Rosjanie będą żyć swobodnie" - poinformował w komunikacie Legion Wolności Rosji.