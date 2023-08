Leczenie homoseksualizmu? Sellin o skandalicznym fragmencie podręcznika

Nowa część podręcznika do historii i teraźniejszości sugeruje, że osoby homoseksualne mogą być leczone ze swojej orientacji seksualnej. To niezgodne z wiedzą medyczną. - Jeżeli niektórzy przedstawiciele tej mniejszości seksualnej, poddają się terapii, to znaczy, że jest to możliwe - komentował w programie "Tłit" Jarosław Sellin, wiceminister kultury. - Skoro są ludzie, którzy się temu poddają, a pan mówi, że ulegają presji, to pan ich obraża sugerując, że nie kierują się wolną wolą - dodał. Prowadzący program Patryk Michalski zwracał uwagę, że także według Rzecznika Praw Obywatelskich terapia konwersyjna powinna zostać w Polsce zakazana. - Skoro są ludzie, którzy poddają się terapii, to znaczy, że tego chcą i to powinno być dopuszczalne. Być może chcą zmienić swoją sytuację życiową. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Są ludzie, którzy są w tej mniejszości i zachowują się różnie. Niektórzy poddają się terapii, a inni nie - mówił polityk PiS.