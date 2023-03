Lecieli prosto na kierowców. Piloci Mi-8 w akcji

Kierowcy na jednej z tras w obwodzie donieckim spotkali ukraińskich pilotów śmigłowców Mi-8, którzy zmierzali na front. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że wojskowe maszyny przeleciały kilka metrów nad głowami kierowców. Do sieci trafiło nagranie z tego zdarzenia, zarówno z perspektywy pilotów, jak i kierowców. Kamera w kokpicie Mi-8 zarejestrowała moment, gdy jeden ze śmigłowców jest bardzo nisko nad drogą i nagle dostaje pozdrowienia w postaci migających świateł od jednego z prowadzących pojazd osobowy. Później można zauważyć, jak czuje się kierowca, który tuż nad swoją głową widzi uzbrojony po zęby Mi-8. Trzeba przyznać, że nagranie ze środka auta mrozi krew w żyłach, ponieważ wszystko wygląda jakby śmigłowiec zaraz miał zahaczyć o samochód. Na końcu nagrania ukraińscy piloci dotarli na swoje pozycje i wystrzelili salwę rakiet S-8 w kierunku oddziałów okupanta. Tak niski przelot pozwala uniknąć wykrycia na rosyjskich radarach, co przekłada się większe bezpieczeństwo pilotów i sukces zaplanowanej misji Ukraińców.