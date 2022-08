Lech Wałęsa w szpitalu. Zasłabł w domu

- Lech Wałęsa źle się poczuł i zasłabł w domu - powiedział dziennikarzom "Super Expressu" przyjaciel prezydenta Jerzy Borowczak. - Z tego, co wiem, to do końca tygodnia będzie przebywał w gdańskim szpitalu. Zmówię za niego dziesięć zdrowasiek, to jeszcze nikomu nie zaszkodziło - powiedział dziennikarzom Borowczak.