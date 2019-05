Lech Wałęsa twierdzi, że wyrzucił ks. Cybulę z funkcji kapelana

- Gdybym o tym wiedział wcześniej, osobiście bym go zrzucił ze schodów - stwierdził Lech Wałęsa. Były prezydent odniósł się do ujawnionych w dokumencie "Tylko nie mów nikomu" informacji o ks. Franciszku Cybuli. Duchowny przyznał się do molestowania nieletniego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ks. Franciszek Cybula został spowiednikiem Lecha Wałęsy w sierpniu 1980 r. (PAP, Fot: Maciej Belina Brzozowski)

Były prezydent w rozmowie z portalem trojmiasto.wyborcza.pl przyznał, że nie był w stanie obejrzeć dokumentu "Tylko nie mów nikomu". - Będę chciał obejrzeć cały film, ale muszę to zrobić etapami, żebym mógł pokonać psychiczny opór - zaznaczył.

Lech Wałęsa musiał tłumaczyć się z decyzji o wyborze na swojego kapelana ks. Franciszka Cybuli. Nieżyjący już duchowny w dokumencie przyznał się do molestowania nieletniego. - Gdybym o tym wiedział wcześniej, osobiście bym go zrzucił ze schodów. Nie miałby do mnie wstępu. Ale naprawdę nie wiedziałem - stwierdził.

I zaznaczył, że osobiście wyrzucił ks. Cybulę z funkcji kapelana. - Widziałem, że mimo jego dobroci kapłańskiej nie robił wszystkiego jak należy. Nie uporządkował spraw kapelana prezydenta, za dużo gdzieś wychodził. Do końca nie wiem, co to było, wyczuwałem to podświadomie - powiedział.

Zobacz także: Rzecznik rządu pytana o film Sekielskiego. Doszło do ostrej wymiany zdań w studiu

Lech Wałęsa reaguje po premierze "Tylko nie mów nikomu"

Lech Wałęsa przyznał, że nie chciał, by metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź był biskupem. - Mimo że bardzo go lubię. Nie posłuchano mnie i teraz mamy problem. Od dawna unikam z nim spotkań - stwierdził.

Zapewnił też, że ma już pewność co do pedofilskich czynów ks. Henryka Jankowskiego. - Teraz nie mam żadnych wątpliwości, że molestował dzieci. Jestem jeszcze bardziej zohydzony - stwierdził.

Wałęsa podkreślił, że chce, by "problem pedofilii został wyrwany z korzeniami". - Jako mężczyzna wiem, że nie wytrzymałbym bez seksu. To jest wielki problem w Kościele - zaznaczył.

"Tylko nie mów nikomu". Dokument oburzył społeczeństwo

Film Tomasza i Marka Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" o pedofilii w polskim Kościele premierowo pokaże Telewizja WP. Pierwsza emisja w czwartek, 16 maja, o godzinie 23.00. Kolejne w piątek i niedzielę.

Telewizja WP jest dostępna naziemnie na ósmym multipleksie (MUX8), na platformie NC+ (kanał: 73) oraz w kablówkach, m.in.: UPC (kanał 116/158), Vectra (128), Multimedia (38), Netia (30), Inea (28), Toya (25) i wielu innych.

Źródło: trojmiasto.wyborcza.pl