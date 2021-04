Lech Wałęsa opisał ze szczegółami swój pogrzeb. "Króciutko ma być"

Zobacz też: Wałęsa zaskakująco tłumaczy się z orderu dla abpa Głódzia

Lech Wałęsa o wierze w Boga i swoim pogrzebie

- Nie przeciągać mojego pogrzebu. Króciutko ma być. Żadnych przemówień, jaki był i takich tam. Po co to? Godzinna msza. To, co jest religijne potrzebne, ale bez żadnych tekstów, dodatkowych przemówień, kłamstwa. Nie chce tego. Jeśli do ziemi, to proszę mnie spalić. Nie będą mnie robaki jeść. Jeśli nad ziemią, to mogę być w całości - powiedział dziennikowi były prezydent.