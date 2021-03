Lech Wałęsa po operacji. Dyrektor jego biura ujawnia

- Prezydent czuje się dobrze, jest nastawiony optymistyczny. Wiadomo, że po takiej operacji pobolewają różne części ciała. Jest zalecenie lekarzy, żeby prezydenta jednak zostawić i dokładnie przebadać na wszystkie okoliczności - mówi WP Marek Kaczmar, który odwiedził we wtorek ok. południa Lecha Wałęsę w szpitalu. I jak ujawnia byłemu prezydentowi Polski wymieniono baterii w rozruszniku. - Nic więcej, ze względu na tajemnicę lekarską, nie mogę powiedzieć - dodał.

77-letni były prezydent przeszedł operację kardiologiczną w poniedziałek. Zabieg trwał ok. czterech godzin. Operacja byłego prezydenta związana była z rozrusznikiem serca, który wszczepiono mu w Houston w 2007 roku podczas serii wykładów. I choć wymiana baterii miała być rutynowa, to jednak przerodziła się w poważny zabieg.

"Jeszcze chwilkę muszę zostać. Dziękuję za wszelkie dobro, które mnie spotyka" - napisał na Facebooku Lech Wałęsa.Zawsz Były prezydent zamieścił także kilka zdjęć z personelem medycznym pomorskiej placówki. We wcześniejszych wpisach dziękował im oraz osobom wspierających go dobrym słowem, czynem, myślą oraz modlitwą .

- Operacja była konieczna. Zapewne gdyby nie koronawirus, prezydent udałby się na zabieg do Stanów Zjednoczonych. Tam gdzie wszczepiono mu rozrusznik. A jego wpisy przed przyjściem do szpitala? Nie od teraz wiadomo, jaki Lech Wałęsa jest na co dzień. Zawsze taki był i nic się nie zmieniło. Trzymam kciuki za jego szybki powrót do zdrowia - mówi Wirtualnej Polsce Jerzy Borowczak.