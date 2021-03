Lech Wałęsa po operacji. Były prezydent udostępnia zdjęcia

"Jeszcze chwilkę muszę zostać. Dziękuję za wszelkie dobro, które mnie spotyka" - napisał na Facebooku Lech Wałęsa. Były prezydent zamieścił także kilka zdjęć z personelem medycznym pomorskiej placówki. We wcześniejszych wpisach dziękował im oraz osobom wspierających go dobrym słowem, czynem, myślą oraz modlitwą .

Operacja byłego prezydenta związana była z rozrusznikiem serca, który wszczepiono mu w Houston w 2007 roku podczas serii wykładów. I choć wymiana baterii miała być rutynowa, to jednak przerodziła się w poważny zabieg.

Lech Wałęsa po operacji. Wcześniej nagrał poruszające wideo

- Okazuje się, że z trzech drutów wbitych w serce, jeden się złamał, wisi, nie ma go w sercu. Ta operacja nie będzie więc taka prosta, czekam, co będzie - wyznał jeszcze przed trafieniem do gdańskiej placówki w rozmowie z "Super Expressem" Lech Wałęsa.