Lech Wałęsa ocenił Rafała Trzaskowskiego i Borysa Budkę. Trafnie?

Gościem programu "Newsroom" WP był Lech Wałęsa. Były prezydent ocenił działania liderów Platformy Obywatelskiej. - Czy to są ludzie, którzy są w stanie wygrać z Prawem i Sprawiedliwością w kolejnych wyborach? - dopytywał dziennikarz. - Zobaczymy. Na razie im się nie udaje, ale to nie jest ich wina. Problemem jest to, jak odbiera ich społeczeństwo. Skoro PiS daje 500 złotych, to opozycja powinna dawać 1000. Oczywiście nie da się tego robić - ocenił noblista. Gość Mateusza Ratajczaka spekulował również, jak może wyglądać scena polityczna w kolejnych miesiącach. - Trudno jest być w opozycji, bo nie można wytrzymać konfrontacji z populizmem. Jeszcze jakiś czas populizm będzie wygrywać, dlatego dotychczas Budka przegrywał, ale przyjdzie refleksja w społeczeństwie - dodał Wałęsa. - Oddaliśmy pole populistom i demagogom, ale ja już widzę końcówkę takich zwycięstw - podsumował były prezydent.

