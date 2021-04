Lech Wałęsa ocenił Jarosława Kaczyńskiego. Surowa diagnoza rządów PiS

Lech Wałęsa w programie "Newsroom" WP pytany był o to, czy Jarosław Kaczyński ma szansę "zniknąć" ze sceny politycznej tak jak Donald Trump w USA. – Oczywiście. Mało tego, nie chciałbym być na jego miejscu. To, ile on robił złych rzeczy, ile kryminałów tam jest w otoczeniu - ja naprawdę nie wiem, czy wystarczy nam więzień – odparł były prezydent. Legenda "Solidarności" oceniła również całokształt rządów Prawa i Sprawiedliwości. – To jest wielkie nieszczęście, że nam się zdarzył taki przypadek i takich ludzi dopuściliśmy do władzy. Oni rujnują nas wobec świata. Mieliśmy taką dobrą pozycję, świat nas szanował, uznawał. I oni to wszystko zniszczyli – kontynuował. Dodał, że obecnie naszymi sojusznikami są m.in. jedynie Węgry. – Co oni zrobili z Polską? – dopytywał retorycznie Lech Wałęsa.

