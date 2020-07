Lech Wałęsa ma przeprosić Henryka Jagielskiego. Jest decyzja Sądu Najwyższego

Koordynator ds. kontaktów z mediami Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Joanna Organiak poinformowała PAP, że Sąd Najwyższy wydał postanowienie o odmowie przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej pełnomocnika Wałęsy 18 czerwca. Odpis tego postanowienia trafił do stron 13 lipca.

- On się ośmieszył - powiedział Henryk Jagielski, komentując sprawę w rozmowie z portalem PolskieRadio24.pl. - Byłem pewny, że wygram tę sprawę, gdyby było inaczej, to nie poszedłbym do sądu - dodał. Były opozycjonista podkreślił także, że "to nie on, a Wałęsa współpracował z SB, dlatego to były prezydent powinien się wstydzić".