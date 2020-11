Lech Wałęsa do policjantów: "Przestańcie wspierać obecnych decydentów"

Lech Wałęsa zabrał głos w sprawie incydentów z udziałem policji, do których doszło podczas środowego protestu Strajku Kobiet. Bohater demokratycznej opozycji zaapelował do resortów siłowych o zmianę kursu i zapowiedział swoją gotowość do działania w obronie demokracji. Uderzył też w Jarosława Kaczyńskiego i polski rząd.

Lech Wałęsa ostrzega przed Kaczyńskim (ONS, Fot: Pawel Kibitlewski)