Lech Wałęsa będzie wnioskował o autolustrację

Były prezydent Lech Wałęsa poinformował, że "w odpowiednim czasie" zawnioskuje o autolustrację. I twierdzi, że IPN zorganizował prowokację, przez którą przypisano mu współpracę z SB. Jak wynika z jego zapewnień - niesłusznie.

Autolustracja to ostatnio gorący temat. We wtorek poinformowano, że IPN wszczął takie postępowanie wobec byłego szefa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierza Kujdy.

O autolustrację - kolejny raz - chce również wnioskować Lech Wałęsa. Zapewnia, że zrobi to "w odpowiednim czasie".

Krystyna Pawłowicz też chciała ponownej lustracji Wałęsy

"To były materiały wcześniej wytworzone na zlecenie generałów do wysyłania na różne adresy, by niszczyć tym sposobem moje dobre imię. Tak zgromadzone dokumenty przejęte po ministrze Kozłowskim zostały uznane przez niektórych za teczkę agenta Bolka" - napisał w mediach społecznościowych.