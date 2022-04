Ławrow obwinia Zachód. "Rosja nikomu nie grozi wojną nuklearną"

- Rosja nikomu nie grozi wojną nuklearną. To kraje zachodnie zaczynają o tym mówić - stwierdził w piątek szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow. Oskarżył m.in. Polskę i Ukrainę o to, że kraje te "nie widzą niebezpieczeństwa w zabawie takimi słowami". Zdanie to stoi w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami przedstawicieli władz Rosji, którzy sami wielokrotnie grozili użyciem arsenału nuklearnego.