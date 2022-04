Putin chwali się "Szatanem II". Nowy pocisk nuklearny ma być nie do powstrzymania

W telewizyjnym oświadczeniu Putin ogłosił, że rosyjski pocisk jądrowy najnowszej generacji będzie "nie do powstrzymania", ponieważ przebije się przez wszystkie współczesne systemy obronne. Zdaniem prezydenta Rosji rakieta o nazwie "Szatan II" będzie gotowa do uderzenia na jesień tego roku, a wycelowana będzie w Wielką Brytanię. Ma ona "zmusić tych, którzy próbują zagrozić Rosji, do zastanowienia się dwa razy".