Ławrow przedwcześnie opuszcza szczyt G20

Ławrow kręci nosem na Zachód

Przedstawiciel Rosji wykazał niezadowolenie, że wiodącym tematem szczytu była Rosja i wojna w Ukrainie, a nie globalne problemy gospodarcze. Tym bardziej, że to - zdaniem Rosji - Zachód utrudnia znalezienie pokojowego rozwiązania. Dodaje, że jeśli Unia Europejska oraz Stany Zjednoczone opowiadają się za zwycięstwem Ukrainy, to "prawdopodobnie nie mamy nic do omówienia z Zachodem". Ławrow odniósł się również do sytuacji z blokadą ukraińskiego zboża. Stwierdził, że Rosja jest gotowa do negocjacji w tym temacie, jednak nie wiadomo, kiedy mogłyby one dojść do skutku.