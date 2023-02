Ławrow o "nowej Ukrainie". Powiedział wprost o celach Kremla

– Mołdawia jest brana pod uwagę do tej roli, bo potrafiła postawić na czele prezydenta, który jest chętny do wstąpienia do NATO. To, że jednocześnie sabotują prace w formacie 5+1 (format, który pracuje nad rozstrzygnięciami dotyczącymi statusu Naddniestrza - przyp. red.), świadczy o chęci Stanów Zjednoczonych i Europy do stworzenia "drugiej Ukrainy" - kłamliwie oskarżał Ławrow.