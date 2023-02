Tajemnicze pisma w Polsce. Rząd informuje o ataku Kremla

Trzeci aspekt tego działania to wytworzenie wrogości między Ukraińcami, którzy chronili się w konkretnych państwach a ich władzami. Szacujemy, że mamy do czynienia z przygotowaną szerszą kampanią, która obejmie kilka krajów Zachodu, w Polsce jej skutki obecne są już teraz. Dla Rosji to obszar strategiczny. Podsycanie wrogości między Polską a Ukrainą to stały element prowadzonych przez Kreml kampanii - podsumował w czwartek zastępca ministra koordynatora służb specjalnych.