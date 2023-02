Skandaliczne słowa polskiego duchownego. To napisał do Cyryla

"Wrogowi wiary nie podoba się stabilność Cerkwi - dąży do jej zniszczenia. To, co się stało w Ukrainie, wyraźnie o tym świadczy" - pisze abp Sawa, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, w liście do patriarchy Cyryla z okazji 14. rocznicy jego intronizacji. "Haniebny list. To jasny sygnał, że Sawa jest w Polsce siła prorosyjską, że nie liczy się on z interesem Ukrainy" – komentuje sprawę Tomasz Terlikowski, sugerując, że polskie służby powinny się nią mocniej zainteresować.