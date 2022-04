Ławrow narzeka na sankcje. "Zachód wypowiedział Rosji totalną wojnę hybrydową"

- Pod pretekstem kryzysu ukraińskiego Zachód zbiorowo wypowiedział nam zasadniczo totalną wojnę hybrydową. Obejmuje ona różne obszary, w tym przestrzeń informacyjną. Zachód zawłaszczył sobie tytuł latarni demokracji i rażąco narusza swoje międzynarodowe zobowiązania do zapewnienia swobodnego wyrażania opinii, równego dostępu do informacji, w tym do informacji, które napływają do danego kraju z zagranicy - stwierdził Ławrow, powielając tym samym rosyjską narrację.