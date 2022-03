Ławrow grozi "konfrontacją". Ekspert tłumaczy, dlaczego nie powinniśmy się bać

Straszą, grożą, sieją dezinformację

Jako przykład działań dezinformacyjnych przywołuje fake newsa z 22 marca, promowanego na platformie Telegram, o tym, że w rosyjskiej ambasadzie w Warszawie palone są dokumenty. Świadczyć to miało o zbliżającym się ataku Rosji na Polskę. Ilustrowało go zdjęcie dymu rzekomo unoszącego się nad ambasadą. W Polsce mieliśmy to odczytać jako oznakę trwających przygotowań do ewakuacji rosyjskich dyplomatów, co ma poprzedzać rosyjską ofensywę.