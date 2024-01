Lawina komentarzy po oświadczeniu Wąsika i Kamińskiego

We wtorek M. Wąsik i M. Kamiński udali się do Pałacu Prezydenckiego. Około 15:00 wyszli przed budynek, aby wygłosić oświadczenie. Chwilę później wrócili do Pałacu. Ich ruch wywołał falę komentarzy, bo obaj mają być zatrzymani przez policję.