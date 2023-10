Łatwiejszy dostęp do aborcji? Przed wyborami nie chcieli zajmować się sprawą

Nowe wytyczne mogą otworzyć drogę do częstszego korzystania z prawa do aborcji z powodu zagrożenia zdrowia psychicznego kobiety. Taki zapis znajduje się wprawdzie jako przesłanka do przeprowadzenia aborcji, ale po zaostrzającym przepisy aborcyjne wyroku Trybunału Konstytucyjnego, lekarze obawiali się z niej korzystać. Szczegółowe wytyczne mogą to zmienić.