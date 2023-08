Zacznie się już niedługo. Temperatury przerażają

Synoptyk przewiduje, że na cieplejsze dni możemy liczyć m.in. w czasie długiego weekendu. Temperatura wzrośnie wówczas do ok. 26-27 stopni Celsjusza. Z obecnych prognoz wynika też, że 16 sierpnia termometry pokażą nawet 29-30 stopni. Słoneczna i gorąca pogoda utrzyma się w kraju przez co najmniej tydzień.