Lasy Państwowe ostrzegają: na tego owada trzeba uważać! "Kropelka, która może zabić"

W trakcie spaceru nie sposób go nie zauważyć, ponieważ ma charakterystyczne niebieskoczarne, czarnogranatowe lub czarne ubarwienie o metalicznym połysku i osiąga spore rozmiary – nawet do 35 mm. Uwielbia miejsca słoneczne i porośnięte trawą, a dorosłe okazy można w spotkać w okresie od kwietnia do czerwca.