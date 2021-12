Las Ketchup zabawi mundurowych. Generał ma wątpliwości. SG chwali

- Członkowie naszych rodzin, żony, mężowie czy dzieci, nie widzą przebywających na granicy małżonków czy rodziców całymi tygodniami. Oni też potrzebują wsparcia w tych trudnych chwilach - powiedziała rzeczniczka SG w rozmowie z WP. - To nie jest tak, że jak już wrócimy do domów, to jesteśmy uśmiechnięci. Pojawiają się nerwy, złość. Kiedy funkcjonariusze wracają do domu po trudnej nocnej akcji, kiedy to byli obrzucani kamieniami, nie zapomina się o tym od razu - dodała.