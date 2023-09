Laptopy dla uczniów. Pierwsi czwartoklasiści otrzymali sprzęt. Kiedy kolejni?

Kiedy laptopy dla czwartoklasistów? MC uruchomiło wyszukiwarkę

Pierwsze laptopy trafiły do czwartoklasistów na początku września. Kolejne mają sukcesywnie być przekazywane do szkół - jak w połowie sierpnia zapewniało Ministerstwo Cyfryzacji "najpewniej we wrześniu większość uczniów będzie mogła korzystać ze swojego laptopa sfinansowanego z programu Laptop dla Ucznia w ramach KPO". Zgodnie z zapisami ustawy, określającej warunki działania programu, wszyscy czwartoklasiści powinni otrzymać laptopy najpóźniej do końca grudnia 2023.