Lampart zwabił swoją ofiarę. Zachowanie jelonka zszokowało wszystkich

Niezwykłe sceny w Parku Krugera w RPA. Turyści podczas eksploracji parku z przewodnikiem znów byli świadkami niecodziennych wydarzeń. Tym razem doszło do spotkania młodego lamparta i niedawno narodzonego jelonka. Uczestnik wyprawy Johan Seekles chwycił za telefon i uwiecznił ten moment. Wideo Park Krugera opublikował na swoim kanale na Youtube. Na nagraniu widać, jak lampart zmusza jelonka siłą, by ten mu towarzyszył. Następnie małe zwierzę uderza głową w dzikiego drapieżnika w szyję i odskakuje. Ten sam ruch wykonuje jeszcze parę razy, jednak nie rusza to lamparta, który wydaje się być tym tylko bardziej podirytowany. Zachowanie jelonka zszokowało turystów, którzy myśleli, że lampart jako silniejsze zwierzę, zaraz rozerwie swoją ofiarę na kawałki. Tak się jednak nie stało, ponieważ po wszystkim jelonek uciekł, a za nim w pogoń ruszył lampart. Świadkowie zdarzenia nie mieli pewności, jak zakończyło się to spotkanie, ale jelonka z opresji miała wyciągnąć jego matka. "W końcu jelonek został uwolniony od nieszczęścia, a polowanie dobiegło końca. Młode podniosło łanię i uciekło z nią. Lampart poszedł w wyższą trawę i nie byliśmy w stanie zobaczyć końca. Było pewne, że mały lampart był jedynym zwycięzcą tego dnia" - napisał Johan Seekles.