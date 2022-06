Lampart zagonił żenetę tygrysią na czubek drzewa. Niezwykłe nagranie z safari w Afryce

W rezerwacie Mashatu Game Reserve w Botswanie miała miejsce ciekawa sytuacja. Lampart zapolował na żenetę tygrysią i zapędził ją na sam czubek wysokiego drzewa. Świadkiem tego był 32-letni Rodger Bowren, który pracuje jako przewodnik po safari. Mężczyzna od razu chwycił za kamerę, ponieważ wiedział, że za chwilę wydarzy się coś niezwykłego. Żeneta będąca na samym czubku drzewa, które ma ok. 10 metrów wysokości, szukała sposobu na ratunek przed wspinającym się drapieżnikiem. Nie widząc już żadnej możliwości ucieczki, mały ssak zdecydował się na karkołomny skok rozpaczy. Żeneta wylądowała na ziemi i od razu zaczęła ratować się ucieczką. Bowren i jego towarzysze byli w szoku, gdy to zobaczyli. - To był naprawdę widok, który zapamiętam na długo. Naprawdę nie sądziłem, że lampart wspiąłby się na wysokość prawie 10 metrów tylko po to, by dopaść małą żenetę. Do tego żeneta wolała zeskoczyć z tak wysoka, niż czekać na rozwój wydarzeń. To naprawdę niesamowite – powiedział pracownikom Parku Narodowego Krugera, którym przesłał zagrany materiał do publikacji.

