Lampart zabił szczenię likaona. Stado wróciło się zemścić

Lampart myślał, że jest bezkarny i nic złego stać mu się nie może. Tymczasem najszybsze zwierzę Afryki srogo się myliło. Turyści w trakcie wycieczki safari po Parku Krugera w RPA byli świadkami zemsty likaonów. Nagranie z nierównej walki udostępnił jeden z przewodników, który wraz ze swoją grupą wszystko obserwował z bliska. Na nagraniu widać, jak lampart ucieka na drzewo, a po kilku chwilach pod drzewem pojawia się stado dzikich, afrykańskich psów. Jak się okazało, drapieżnik wykorzystał moment, gdy likaony były na polowaniu i znalazł ich norę, po czym zabił jedno szczenię. Zemsta likaonów była natychmiastowa, ponieważ dzikie psy rzuciły się na lamparta, który robił wszystko, by ujść z tego cało. Po kilku minutach likaony dość mocno podziabały swojego przeciwnika, który sprytnie jednak uciekł w bezpieczne miejsce i przeżył ten atak. "Nasza hipoteza była taka, że lampart przypadkowo znalazł norę, gdy stado było na polowaniu i udało mu się zabić jedno ze szczeniąt. Wiodąca samica następnie ścigała lamparta na drzewie, zatrzymując go tam do czasu powrotu reszty stada" - napisał pod filmem przewodnik w Parku Krugera, Stu Porter.